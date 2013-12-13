Кравчук вимагає звільнити тих, хто заважав транслювати "круглий стіл"

Про це він заявив в ефірі Шустер LIVE, пише Українська правда.

Як відомо, "круглий стіл", який відбувся у п'ятницю в якому брали участь, зокрема, президент України Віктор Янукович та лідери опозиції, не транслював в ефірі жоден загальнонаціональний телеканал.

На тему: Кучма про круглий стіл: На такому зборищі питання не вирішиш

Спочатку трансляцію в Інтернеті вдалося вести Громадському телебаченню, однак пізніше почали глушити мобільний звязок і інтернет.

"Я організатор "круглого столу". Це дійсно неподобство, коли відключили… це неподобство, коли ліва не знає, що робить права", - заявив Кравчук.

"Я попросив дати точну інформацію, хто, з чиєї подачі це зроблено. Якщо нам не дадуть такої інформації, на наступному "круглому столі" я скажу… Оскільки "круглий стіл" – це демократична структура, відкрита демократична", - зазначив перший президент.

"Якщо з нею граються і хочуть зробити закритою, перешкоджаючи засобам масової інформації подавати те, що робиться, а робилося там дуже інтелігентно і відповідально… Значить, Юра (Юрій Мірошниченко, представник президента у ВР), скажіть своїм... Олено (Олена Лукаш, міністр юстиції), скажіть своїм, я не знаю, кому. Ви можете дізнатися", - додав Кравчук.

"Скажіть, хто це робить, назвіть їх, і щоб завтра їх не було на службі", - закликав політик.

У свою чергу Лукаш заявила, що не знає, хто дав наказ завадити трансляції, а Мірошниченко погодився з Кравчуком, що учасникам "круглого столу" не було, що приховувати.