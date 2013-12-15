Євросоюз не вимагає від України узаконити одностатеві шлюби – Томбінський

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський в інтерв'ю інтернет-виданню ZAXID.NET.

Прем'єр -міністр України Микола Азаров, виступаючи в суботу на мітингу прихильників влади, заявив, що однією з умов отримання безвізового режиму з ЄС є легалізація одностатевих шлюбів, а також прийняття закону про рівність сексуальних меншин.

На думку прем'єра, українське суспільство не готове до таких кроків.

«Тут немає нічого спільного з реальністю. Таких вимог (про які згадував Азаров) немає. Мова не йде про те, щоб ставитися толерантніше, насамперед, до сексуальних меншин. Мова йде про те, щоб вирішити проблему дискримінації в цілому», - заявив Томбінський.

Він зазначив, що дискримінація може бути різна: вікова, за станом здоров'я, дискримінація за релігійними поглядами, а також і сексуальна.

Водночас, за словами Томбінського, питання одностатевих шлюбів - це справа кожної окремої країни.

«У Євросоюзу немає ніяких загальних принципів щодо того, як підходити до питання одностатевих шлюбів. Адже це та сфера, в якій кожна окрема країна сама обирає свій шлях і ухвалює свої окремі закони з цього питання», - додав глава представництва ЄС в Україні.