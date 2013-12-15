Євросоюз не вимагає від України узаконити одностатеві шлюби – Томбінський
Європейський союз не вимагає від України узаконити одностатеві шлюби, мова йде про прийняття антидискримінаційного законодавства, спрямованого на захист прав всіх громадян.
Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський в інтерв'ю інтернет-виданню ZAXID.NET.
Прем'єр -міністр України Микола Азаров, виступаючи в суботу на мітингу прихильників влади, заявив, що однією з умов отримання безвізового режиму з ЄС є легалізація одностатевих шлюбів, а також прийняття закону про рівність сексуальних меншин.
На думку прем'єра, українське суспільство не готове до таких кроків.
«Тут немає нічого спільного з реальністю. Таких вимог (про які згадував Азаров) немає. Мова не йде про те, щоб ставитися толерантніше, насамперед, до сексуальних меншин. Мова йде про те, щоб вирішити проблему дискримінації в цілому», - заявив Томбінський.
Він зазначив, що дискримінація може бути різна: вікова, за станом здоров'я, дискримінація за релігійними поглядами, а також і сексуальна.
Водночас, за словами Томбінського, питання одностатевих шлюбів - це справа кожної окремої країни.
«У Євросоюзу немає ніяких загальних принципів щодо того, як підходити до питання одностатевих шлюбів. Адже це та сфера, в якій кожна окрема країна сама обирає свій шлях і ухвалює свої окремі закони з цього питання», - додав глава представництва ЄС в Україні.