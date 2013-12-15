У Маріїнському парку в Києві триває мітинг прихильників ПР

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Конституції в парку перебуває більш як 10 тисяч чоловік, ще кілька тисяч чоловік розосереджено по всьому парку.

Мітинг почався з виступів народних депутатів від Партії регіонів Михайла Чечетова і Нестора Шуфрича, які подякували присутнім за підтримку Президента Віктора Януковича.

Шуфрич відзначив, що мітинг перемістився з Європейської площі до Маріїнського парку, аби уникнути провокацій.

Зараз перед присутніми виступають народні депутати від Партії регіонів, артисти і громадські діячі.

Згідно з повідомленням прес-служби Партії регіонів, розміщеному на офіційному сайті, мітинг є безстроковим і триватиме доти, доки ситуація в країні не стабілізується.

“На мітинг приїхали громадяни з різних регіонів країни, які виступають проти ескалації конфлікту і розколу країни, серед яких - представники трудових колективів, студенти, пенсіонери, держслужбовці, народні депутати, політики. Всі вони прагнуть одного - стабілізації ситуації в країні, досягненню миру і злагоди в суспільстві”, - говориться в повідомленні прес-служби.