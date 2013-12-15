У Донецьку пройшов мітинг на підтримку київського Євромайдану

Сьогодні в Донецьку біля пам`ятника Тарасу Шевченку пройшов мітинг на підтримку київського Євромайдану, під час якого учасники акції вимагали відставки Президента Віктора Януковича і уряду України.Як передає кореспондент УНІАН, перед пам`ятником зібралися близько 150 осіб, жителів Донецька різного віку, які прийшли з прапорами України і прапорцями Євросоюзу. Учасники акції принесли великий стенд з фотографіями, на яких зображено розгін мирних демонстрантів у Києві «беркутівцями» 30 листопада, а також інших фактів злочинів влади.

Біля підніжжя пам`ятника було натягнуто плакат зі словами Шевченка: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!». Також мітингувальники тримали по периметру велике полотнище Державного прапора України.

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Виступаючі заявили про свою солідарність з київським Євромайданом і підкреслили, що «щиро підтримують відставку Президента України Віктора Януковича, Кабінету міністрів разом з його очільником Миколою Азаровим», а також вимагали притягнути до кримінальної відповідальності «реальних осіб, винних у побитті мирних мітингувальників 30 листопада», і «призначити дострокові президентські і парламентські вибори».

Періодично мітингувальники скандували: «Пшонку – на тушковане м`ясо! Пшонку – на кашу!», ”Україна понад усе!”, «Схід і Захід разом!».

Учасники акції вимагали від Януковича «не підписувати угоду з Митним союзом, яка суперечить інтересам країни і євроінтеграції».

Крім того, учасники мітингу оголосили, що переходять «в жорстку опозицію проти тих чиновників, які відмовляються виконувати Конституцію України і чинне законодавство на території Донецької області». «Ми заявляємо про те, що контролюватимемо забезпечення конституційних прав громадян Донеччини через громадські організації, які увійшли до Донецького обласного Комітету національного спротиву, а також депутатів місцевих органів влади і помічників народних депутатів України від опозиції», - повідомили виступаючі.

Активісти донецького Євромайдану запропонували прикрасити ялину, яка росте біля пам`ятника Шевченка, жовто-блакитними стрічками, які символізують єдність українського народу. Крім того, вони оголосили, що в Донецьку триває збір коштів для учасників київського Євромайдану.

Мітинг закінчився спільним виконанням Державного гімну України.