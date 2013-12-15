В Одесі відбувся мітинг на підтримку київського Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію, що відбулася на Приморському бульварі, прийшли близько 400 чоловік. Мітинг проходив за принципом вільного мікрофону, без партійної символіки. Багато присутніх накинули на плечі прапори Європейського союзу і України. Також активісти «Евромайдан-Одеса» роздавали людям прапорці (маленькі копії) Євросоюзу і України.

Багато хто прийшов підтримати Народне віче в Києві з маленькими дітьми.

Читайте також: З Одеси виїхали три поїзди зі студентами для участі в провладних мітингах

Маніфестанти читали вірші і співали, скандували: «Банду геть!», «Януковича пiд арешт!». Вони тримали плакати: «Символ майдану – наша Руслана! Це і полум’я і Жанна д’Арк. Де ваші символи? Хто ваші лідери? У чому ваші цінності, антимайдан?», «Євросоюз – народу – одеситам!» тощо.

Також під час акції люди співали Гімн одеського Євромайдану, написаний колишніми гравцями КВК. Це - ремейк на «Прогулянку по Одесі» групи «Бастіон» Ігоря Ганькевича.

Під час мітингу проводився збір теплого одягу для столичних маніфестантів і грошей в пластиковий бутель з написом: «Допомога №1. Вiдставка Януковича».