Всі документи для україно-російської Міждержавної комісії відкриті для обговорення – Азаров

Про це заявив прем`єр -міністр України Микола Азаров в інтерв`ю телеканалу «Інтер».

«Жоден з документів, який готували на засідання Міждержавної комісії, не носить гриф державної секретності. Вони відкриті в доступі, відкриті для обговорення», - сказав Азаров.

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Прем`єр також наголосив на важливості майбутньої зустрічі.

«Йдеться про виняткову важливість цього засідання, тому що за три з половиною роки вперше з`явилася можливість вирішити ті питання, які були основним негативним чинником розвитку економіки України. Тому підливати спекуляції не треба ... Я молю Бога, щоб ця зустріч закінчилася так, як ми намітили», - додав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 17 грудня, в Москві відбудеться шосте засідання україно- російської Міждержавної комісії під головуванням президентів двох країн. За підсумками засідання очікується підписання документів, які повинні будуть зняти практично всі протиріччя у взаємній торгівлі двох країн.