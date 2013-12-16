Росія веде проти України "пропагандистську війну" - МЗС Швеції

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це глава МЗС Швеції заявив перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів Євросоюзу.

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"Що ми бачили з російського боку, так це те, що вони запустили потужну пропагандистську кампанію, яка ґрунтується на неправдивій інформації, а часом і просто на брехні, проти Угоди про асоціацію (України та ЄС). І це, звичайно, має вплив. І вони вдалися також до досить широких торговельних заходів. Ідеться про пропагандистську війну і економічний тиск, до яких вдаються щодо України", - сказав Більдт.

Міністри країн ЄС на своєму засіданні мають обговорити відносини і ситуацію в Україні, а також проведуть робочий обід з главою російської дипломатії Сергієм Ларовим, з якими також серед інших тем мають порушити і тему України.