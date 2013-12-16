МЗС повідомляє, що переговори щодо підписання Угоди про асоціацію України з ЄС тривають

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров. "Переговори тривають, я це підтверджую", - сказав він.

У свою чергу, відповідаючи на питання, чи продовжуються переговори, глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський зазначив:" Зупинив переговори з ЄС не Фюле ". Він нагадав, що рішення припинити співпрацю щодо підписання угоди про асоціацію прийняв уряд України.

"На сьогодні ми не маємо інших рішень українських урядових структур" , - сказав Томбінський .

Він також зазначив, що під час недавнього візиту в Брюссель першого віце -прем'єр- міністра України Сергія Арбузова відбулися переговори, яким способом можна допомогти Україні після підписання угоди про асоціацію, зокрема щодо фінансових та економічних інструментів підтримки України .