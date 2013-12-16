Янукович найближчим часом оголосить про переформатування уряду - Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на брифінгу.

Він зазначив, що сьогодні Президент України “аналізує роботу кожного члена уряду”.

Рибак нагадав, що питання щодо членів уряду вирішує глава держави.

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Він висловив думку, що після того як діяльність міністрів оцінить Янукович, у складі уряду відбудуться зміни.

При цьому голова ВР додав, що конкретно не обговорював з Президентом, про які посади в уряді йдеться.

Як повідомляв УНІАН, за даними деяких ЗМІ, Янукович може звільнити найближчим часом міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова, міністра закордонних справ Леоніда Кожару і міністра промислової політики Михайла Короленка за те, що вони вчасно не поінформували уряд про загрози, які несе підписання Угоди про асоціацію з ЄС для економіки України.

Народний депутат Ганна Герман заявила, що сьогодні на зустрічі фракція Партії регіонів поставила перед прем’єр-міністром Миколою Азаровим вимогу переформатувати уряд на 90%.