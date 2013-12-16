У Київ на підтримку Януковича їде 1 тисяча кримчан

Згідно з повідомленням, сьогодні на центральній площі Сімферополя пройшов черговий мітинг на підтримку Президента і захисту інтересів кримчан. У мітингу взяли участь представники всіх регіонів Криму.

Прихильники Януковича тримали в руках плакати з написами: «Ні «помаранчевому» державного перевороту», «Фашизм не пройде!», «Ні іноземному втручанню у справи України» і скандували «Крим! Президент! Україна!»,«Ми регіони - нас мільйони».

За результатами мітингу більше 1 тисячі кримчан вирушили до Києва для участі у всеукраїнському мітингу «Збережемо Україну!» На підтримку курсу Президента та Уряду України.

Такі мітинги в Сімферополі проходитимуть регулярно, поки громадська та політична ситуація в Україні не стабілізується.

Як повідомляв УНІАН , за даними КРО ПР, 15 грудня ще близько тисячі кримчан вирушили до Києва для участі в акції на підтримку курсу Президента.

Прес -служба повідомлял , що поїздки організовані за рахунок коштів, зібраних Громадським штабом по стабілізації політичної ситуації. Запис бажаючих триває у всіх громадських приймалень Партії регіонів в містах і районах Криму.