У ПР придумали формулу стабілізації влади в Україні
Народний депутат, заступник Голови парламентської фракції ПР Олег Царьов прокоментував збори фракції ПР за участю Уряду.
«Депутати дали жорстку оцінку діям міністрів, які непрофесійно підготували документи, необхідні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, проявам корупції на місцях. Глава партії, Прем'єр-міністр Микола Азаров попередив міністрів про персональну відповідальність за будь-які факти прояву корупційних дій у міністерствах, відомствах на місцях, що знаходяться у них у підпорядкуванні. Прем'єр-міністр принципово згоден з оцінками, які пролунали у виступах ряду народних депутатів», - заявив політик.
«Що стосується настроїв у фракції, то депутати, розуміючи складну обстановку в країні, кризову ситуацію в економіці, прийшли до спільної думки - формулою стабілізації може служити тільки єдність фракції, більшості в парламенті й Уряду Миколи Азарова», - зазначив народний депутат.