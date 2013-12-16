У ПР придумали формулу стабілізації влади в Україні

«Депутати дали жорстку оцінку діям міністрів, які непрофесійно підготували документи, необхідні для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, проявам корупції на місцях. Глава партії, Прем'єр-міністр Микола Азаров попередив міністрів про персональну відповідальність за будь-які факти прояву корупційних дій у міністерствах, відомствах на місцях, що знаходяться у них у підпорядкуванні. Прем'єр-міністр принципово згоден з оцінками, які пролунали у виступах ряду народних депутатів», - заявив політик.

«Що стосується настроїв у фракції, то депутати, розуміючи складну обстановку в країні, кризову ситуацію в економіці, прийшли до спільної думки - формулою стабілізації може служити тільки єдність фракції, більшості в парламенті й Уряду Миколи Азарова», - зазначив народний депутат.