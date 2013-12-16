Протестувальники з Євромайдану планують провести мітинг під ЦВК

О 18.00 учасники акції громадянського протесту з Майдану Незалежності сформують колону біля ЦУМу на Хрещатику та вирушать у напрямку Центральної виборчої комісії, де на 19.00 заплановане проведення мітингу за чесні вибори.

Про це йдеться повідомляє Штаб національного спротиву, поінформували УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

Штаб закликає всіх киян приєднатися до мітингу під ЦВК.

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Як повідомляв УНІАН, 15 грудня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) і №223 (Київ) відбулись повторні вибори народних депутатів.

Того ж дня лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк закликав учасників Народного віче зібратися біля ЦВК, щоб захистити результати виборів народних депутатів у 5 одномандатних округах.

ЦВК пікетували близько 300 учасників акції.