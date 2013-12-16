На Майдані Незалежності в Києві перебувають близько 5-6 тисяч мітингувальників
14:24, 16 грудня 2013Політика
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На Майдані Незалежності в Києві перебувають близько 5-6 тисяч мітингувальників співають гімн України кожної години.
Протестувальники п'ють чай, їдять і гріються біля багать.
Як передає кореспондент УНІАН, вони кожну годину співають Державний Гімн України, а зі сцени періодично виступають громадські активісти.
Зараз зі сцени Майдану прочитали молитву священнослужителі.
Протестувальники п'ють чай, їдять і гріються біля багать.
Настрій у всіх піднесений, зокрема й тому, що в Києві потепліло порівняно з попереднім тижнем.
Як відомо, в Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.
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