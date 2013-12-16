На Майдані Незалежності в Києві перебувають близько 5-6 тисяч мітингувальників

Як передає кореспондент УНІАН, вони кожну годину співають Державний Гімн України, а зі сцени періодично виступають громадські активісти.

Зараз зі сцени Майдану прочитали молитву священнослужителі.

Протестувальники п'ють чай, їдять і гріються біля багать.

Настрій у всіх піднесений, зокрема й тому, що в Києві потепліло порівняно з попереднім тижнем.

Як відомо, в Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.