На Майдані Незалежності в Києві перебувають близько 5-6 тисяч мітингувальників

14:24, 16 грудня 2013
Політика
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На Майдані Незалежності в Києві перебувають близько 5-6 тисяч мітингувальників співають гімн України кожної години.  

Протестувальники п`ють чай, їдять і гріються біля багать.

Як передає кореспондент УНІАН, вони кожну годину співають Державний Гімн України, а зі сцени періодично виступають громадські активісти.

Зараз зі сцени Майдану прочитали молитву священнослужителі.

Протестувальники п'ють чай, їдять і гріються біля багать.

Настрій у всіх піднесений, зокрема й тому, що в Києві потепліло порівняно з попереднім тижнем.

Як відомо, в Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

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