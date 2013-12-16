Округ № 132: Корнацький звинувачує Круглова у фальсифікації п’яти тисяч голосів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Корнацький повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Губернатор Миколаївської області Микола Круглов спільно із всіма органами влади провів нечувані за масштабністю фальсифікації в 132 виборчому окрузі 15 грудня. І в цій ситуації однозначно одне – це пряма репетиція президентських виборів 2015. За нашими оцінками кількість сфальсифікованих на користь Круглова голосів становить понад 5 тисяч.", - заявив кандидат від опозиції.

Кандидат повідомив, що волонтерами було зафіксовано 47 автобусів "з карусельниками, які голосували за виборців, що не прийшли на вибори".

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Також на результати голосування, за словами Корнацького, вплинули підкуп виборців, примушення і контроль за голосуванням бюджетників і застосування фальшивих бюлетенів.

"Ми вимагаємо негайного створення слідчої комісії Верховної Ради щодо фальсифікації виборів на 132 окрузі та інших чотирьох округах. Порушення кримінального провадження та притягнення до кримінальної відповідальності виконавців та замовників фальсифікацій", - заявив Корнацький.

Виборчий штаб опозиційного кандидата із волонтерами переміщається на Майдан у Києві, бо усвідомлюють, "доки ми не викинемо з України цю бандовладу, про ніякі чесні вибори в країні говорити не можна".

Довідка УНІАН. За попередніми даними Центрвиборчкому, на окрузі №132 опрацьовано 99.45% протоколів, згідно з якими Круглов отримав 47.75% голосів, а Корнацький — 45.36%.