Путін: Сподіваюся, ми з Україною зможемо вирішити найбільш чутливі питання

Президент Російської Федерації Володимир Путін сподівається, що під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем вдасться просунутися вперед у переговорах із найбільш чутливих питань у відносинах двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін заявив у вівторок на засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Я дуже розраховую на те, що ми зможемо просунутися у вирішенні найбільш чутливих для нас питань», - сказав Путін.

Він наголосив, що Україна залишається для Росії стратегічним партнером.

«Україна без жодних сумнівів, у повному розумінні цього слова, наш стратегічний партнер і союзник», - сказав Путін.

При цьому він відзначив, що за два останні роки товарообіг між Україною і Росією скоротився: у 2012 р. - на 11%, в 2013 р. - вже на 14,5%.

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«Настав час здійснити енергійні дії для того, щоб не тільки повернутися на рівень колишніх років, а й створити умови для руху вперед», - сказав Путін.

Він відзначив, що на сьогоднішній день є можливість розширити співпрацю, зокрема, в енергетиці, машинобудуванні, космічній і авіаційних сферах, а також у суднобудуванні.

«У нас сьогодні є всі шанси зміцнити нашу договірно-правову базу щодо цього і створити всі необхідні умови, щоб торговельно-економічні зв'язки між Росією і Україною просунути вперед», - сказав Президент Росії.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Москві під головуванням Президента України Віктора Януковича і Президента Російської Федерації Володимира Путіна відбувається шосте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що під час 6-го засідання Міждержавної комісії України і Росії планується підписати низку документів, спрямованих на відновлення торговельно-економічних відносин, найважливіші серед яких: Дорожня карта із врегулювання торгових обмежень в двосторонній торгівлі між Російською Федерацією і Україною на 2013-2015 рр.; Угода між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про реалізацію і заходи державної підтримки щодо відновлення серійного виробництва літаків сімейства Ан-124 з двигунами Д-18Т та їх модифікаціями; Меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю зі створення космічного ракетного комплексу надважкого класу; Меморандум про наміри з активізації співпраці у сфері суднобудування між Міністерством промисловості і торгівлі Російської Федерації і Міністерством промислової політики України; Угода між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України у сфері ядерної і радіаційної безпеки; Меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку; Протокол між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про постачання товарів за виробничою кооперацією в 2014 році.