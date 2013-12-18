Білий дім: угода Москви і Києва не вирішує проблему протестів в Україні
00:52, 18 грудня 2013Політика
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США вивчать деталі російсько-української угоди про інвестиції та ціни на газ, але вважають, що ця домовленість не вирішить проблему протестів в Україні.
США вивчать деталі російсько-української угоди про інвестиції та ціни на газ Фото wikipedia
Про це заявив на брифінгу офіційний представник Білого дому Джей Карні, повідомляє РІА Новости.
"Ми розглядаємо цю угоду і чекаємо деталі. Але будь-які угоди між Києвом і Москвою не звернені до тієї стурбованості, яку висловлюють мирні демонстранти. Ми закликаємо український уряд вступити в негайний діалог з опозицією", - сказав Карні.
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Після відмови України від підписання угоди про асоціацію з ЄС Москва і Київ домовилися про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів.
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