Guardian: Путін підвищив ставки в боротьбі за майбутнє України

За оцінками економічних експертів, Україна відчайдушно потребує принаймні $ 10 млрд в найближчі місяці, щоб уникнути банкрутства, пише The Guardian.

За інформацією видання, у вівторок Путін також прагнув заспокоїти протестувальників у Києві, сказавши про те, що не обговорював з Януковичем перспективу вступу України в Митний союз і назвав Україну «без сумніву, в повному розумінні слова стратегічним партнером і союзником».

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Членство в Митному союзі, в якому зацікавлений Кремль, навряд чи буде на порядку денному найближчим часом, проте вважається, що Янукович в обмін на пакет кредитів і торгових пільг погодився не підписувати угоди з ЄС, зазначає видання.

Сам Віктор Янукович назвав угоду стратегічною і зазначив, що обидві сторони повинні працювати краще, щоб розвивати тісніші відносини в майбутньому.

Тим часом The New York Times пише, що допомога Україні з боку Росії є сміливим і ризикованим кроком Путіна, враховуючи політичний хаос в країні і тисячі демонстрантів, які залишаються на вулицях. На даний момент Володимир Путін, здається, взяв верх над Європою в їх змаганні за вплив, зазначає газета.

За матеріалами Газета.Ru