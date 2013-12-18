Україна і Росія спільно відзначать ювілей Шевченка.

Про це йдеться у спільній плані святкування, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, науково -просвітницькі заходи включають себе проведення в рамках засідання Спільної російсько -української комісії істориків спеціальної наукової сесії, присвяченої 200-річчю з дня народження Шевченка; проведення Міжнародної наукової конференції «Творчість Шевченка в контексті європейської культури»; проведення спільного засідання Російської академії наук та Національної академії наук України, присвяченого 200 -річчю з дня народження Шевченка; проведення ювілейної науково -практичної конференції «Шевченко і Москва»; проведення XIV Міжнародного семінару «Шевченківські читання», проведення Міжнародної наукової конференції «Т.Г.Шевченко і його час», присвяченої 200 -річчю з дня народження Шевченка; підготовка факсимільного видання корпусу слідчо -наглядових документів про Шевченка.

Крім того, документ включає 9 культурно -мистецьких заходів. У Національному академічному театрі опери та балету імені Шевченка планується проведення гала -концерту за участю солістів балету Державного академічного Великого театру Росії та Державного академічного Маріїнського театру , проведення в Москві гала -концерту за участю оперних солістів Росії та України; організація в Москві спільної художньо -історичної виставки , присвяченої життю і творчості Шевченка; проведення традиційного фестивалю «Українська весна в Санкт- Петербурзі» за участю творчих колективів Північно -Західного федерального округу Росії і України; організація в Меморіальної майстерні Шевченка в Санкт -Петербурзі виставки із зібрань федерального державного бюджетного наукової установи «науково -дослідний музей Російської академії мистецтв», а також проведення оновлення експозиції в Майстерні при можливому сприянні з українського боку.

Також сторони домовилися організувати конкурс ілюстрацій до творів Шевченка; провести в Росії виставки копій художніх творів Шевченка з музейних фондів України; провести Міжнародний театральний фестиваль за участю театральних колективів РФ «Сцена людства» у Черкаському академічному обласному українському музично -драматичному театрі ім. Шевченко.

Також заплановано виступ ансамблю солістів «Благовість» з творчою програмою «Серце Кобзаря» (музичні твори на вірші Шевченка) та за участю Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки для дорослих підготовка до передачі Бібліотеці української літератури м. Москва книг про Кобзаря та творів лауреатів Національної премії України ім. Шевченко.

У теж час запланований комплекс заходів щодо спорудження і збереження об'єктів , пов'язаних з іменем Шевченка : відкриття після реставрації пам'ятника Шевченку в Москві на набережній Москви -ріки поряд з готелем «Україна», відкриття пам'ятника Шевченку і створення музею Шевченка в Астрахані.

У плані визначено окремий пункт, пов'язаний з висвітленням ювілейних заходів у ЗМІ та публікація тематичних матеріалів , присвячених життю і творчості Шевченка. Також заплановані заходи на регіональному рівні - в Кургані , в Тюмені та Ростові- на -Дону.

Окремо спільний план включає міжнародні заходи , заплановані України , в яких пропонується взяти участь російській стороні. Зокрема , заплановано проведення Міжнародного Шевченківського літературно -мистецького свята «В сім'ї вольній новій » , Шевченківського міжнародного літературного конгресу , Міжнародного фестивалю хорового співу , організація Міжнародного гуманітарного проекту « Шевченківські читання » та проведення Міжнародної Шевченківської конференції .