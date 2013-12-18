Опозиція заблокувала трибуну та президію Ради

Народні депутати з опозиційних фракцій заблокували президію та трибуну Верховної Ради України

Як передає кореспондент УНІАН, у блокуванні беруть участь близько 15 депутатів, зокрема від “Свободи” - Андрій Іллєнко та Ігор Мірошниченко, від “Батьківщини” - Віталій Ярема та Степан Кубів. На президії вони повісили Державний Прапор України. Нагадаємо, вчора спікер ВР Володимир Рибак закрив засідання щойно його відкривши.

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