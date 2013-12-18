Міліція отримала більше 100 повідомлень про порушення і відкрило 2 справи через довибори в ВР

За двома фактами, які містилися у цих повідомленнях, відкрито кримінальні провадження, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Кримінальні провадження відкриті за ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) та ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Голова ЦВК Михайло Охендовський та голова комітету виборців України Олександр Черненко висловили думку, що результати повторних виборів до Ради є легітимними.