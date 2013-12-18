Міліція отримала більше 100 повідомлень про порушення і відкрило 2 справи через довибори в ВР
16:00, 18 грудня 2013Політика
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До правоохоронців за час виборчого процесу по виборах до Верховної Ради у п’яти одномандатних округах надійшло більше 100 повідомлень, які так чи інакше пов’язані з виборами.
Більше 100 повідомлень про порушення під час довиборів у Раду отримала міліція.
За двома фактами, які містилися у цих повідомленнях, відкрито кримінальні провадження, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Кримінальні провадження відкриті за ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) та ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що Голова ЦВК Михайло Охендовський та голова комітету виборців України Олександр Черненко висловили думку, що результати повторних виборів до Ради є легітимними.
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