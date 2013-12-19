Україна повинна знайти мотивації для участі Росії в модернізації української ГТС - Янукович

«Сьогодні у нас відкрилися нові можливості для переговорів (із питання модернізації ГТС - УНІАН), і ми їх ведемо. Наша мета - знайти такі умови, такі мотивації для наших партнерів, щоб вони забезпечили ті завдання, які ми ставимо перед собою», - сказав Президент у телеінтерв'ю, онлайн-трансляцію якого ви можете зараз дивитись на УНІАН.

Він зазначив, що Україна зацікавлена, щоб ГТС працювала ефективно, економічно вигідно, і щоб Україна була надійним партнером як Європи, як споживача газу, так і Росії, як власника та постачальника газу.

Довідка УНІАН. Україна більше 5 років веде переговори з Росією і Європейським Союзом із питання модернізації ГТС. Розглядаються варіанти створення консорціумів із управління ГТС у дво- (Україна – РФ) і тристоронньому (Україна – РФ – ЄС) форматах.

Росія в переговорах зі створення консорціуму пропонувала для реалізації неприйнятний для України білоруський сценарій. У 2011 році ГТС Білорусі повністю перейшла у власність «Газпрому».

Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.