Янукович підписав єврозакон про вибори

Про це повідомляє прес-служба глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Верховна Рада ухвалила євроінтеграйний закон щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів” (реєстраційний номер 3396).

За дане рішення проголосували 365 із 423 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Закон підтримали 176 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 88 — від “Батьківщини”, 38 — від «УДАРу», 35 — від ВО “Свобода” та 29 позафракційних депутатів.

Під час доповіді щодо законопроекту голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія повідомив, що до законопроекту було подано 457 поправок, з них 366 комітет відхилив.

ВР ухвалила закон без розгляду поправок, відразу після доповіді голови комітету.