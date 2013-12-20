Маршрут трамваю №12 у Києві цими вихідними тимчасово закриють

У Києві з 9.00 до 15.00 21 та 22 грудня рух трамваїв маршруту № 12 на ділянці від площі Тараса Шевченка до 14 лінії буде закрито.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс», це пов’язано з проведенням робіт із розчищення лісової зони від аварійних дерев та гілля вздовж трамвайної лінії на Лісовій трасі в селищі Пуща-Водиця.

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На цей період на ділянці від площі Тараса Шевченка до 14 лінії буде організована робота тимчасового автобусного маршруту №12-А: «Площа Тараса Шевченка – Мінське шосе – Кільцева дорога – вул.Міська – вул.Червонофлотська – 5 лінія – вул.Юнкерова – 7 лінія – вул.Гамарника – вул. Селянська». Для проїзду автобусом пасажири зможуть скористатися проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

Крім того, за рахунок вивільнених трамваїв буде збільшено кількість рухомого складу на трамвайному маршруті №19 «Контрактова площа – площа Тараса Шевченка».