У вихідні та святкові дні Хрещатик буде закритий для руху транспорту

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, згідно з яким у суботні, недільні, святкові та неробочі дні релігійних свят рух транспорту по вулиці Хрещатик від вулиці Інститутської до бульвару Тараса Шевченка буде закрито.

Рух автотранспорту буде закритий у суботні та недільні дні з 10.00 до 22.00, а у святкові та неробочі дні релігійних свят – з 08.00 до 22.00. У маршрути пасажирського транспорту, що курсує повз вул. Хрещатик, будуть внесені відповідні зміни.

Згідно з прийнятим рішенням, право проїзду по вул. Хрещатик у зазначені дні залишається за транспортом спеціального призначення, тобто машинами швидкої допомоги, пожежної служби тощо.

В КМДА переконані, що закриття руху транспорту по центральній вулиці Києва дозволить не лише покращити умови відпочинку мешканців і гостей столиці у вихідні та святкові дні, а й допоможе дещо поліпшити екологічну ситуацію в центрі міста.

Водночас у повідомленні прес-служби немає інформації, з якого часу запроваджуються новий режим руху транспорту по центральній вулиці міста.