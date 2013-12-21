Меркель: Україна не може брати участь у двох митних союзах

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у п'ятницю на прес-конференції за підсумками саміту ЄС в Брюсселі, передає РІА Новости.

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"Двері залишаються відчиненими. Ніякої дати, коли вона буде закрита, немає. Ми хочемо укласти цю угоду про асоціацію, Європа готова до цього. І тепер рішення має прийняти Україна", - сказала глава німецького уряду.

Відповідаючи на питання, суперечить чи можливе приєднання України до Митного союзу (Росії, Білорусі і Казахстану) створення ЗВТ з ЄС, вона зазначила, що Україна не може підписати угоду про приєднання до Митного союзу і водночас створювати зону вільної торгівлі з ЄС.

Вона додала, що ситуація буде обговорюватися на саміті Росія-ЄС, який відбудеться в січні 2014 року.