Опозиція знову кличе українців на недільне віче

Про це йдеться в спільній заяві "Батьківщини", УДАРу та "Свободи", передає прес-служба "Батьківщини".

"Уся країна бачила цинічне інтерв'ю президента Віктора Януковича. Уся країна чула цинічний звіт генпрокурора Віктора Пшонки. І уся країна зробила висновок, що вони живуть в іншій державі – там, де немає проблем і заторів, де ніхто не має власної думки, а жорстокий розгін мирних демонстрантів з кийками і арештами – це "незначне перевищення повноважень" і "нейтралізація купки провокаторів", - зазначено в заяві.

На переконання опозиціонерів, Януковичу варто знову нагадати, що українці є.

"Ми, люди, які прагнуть змін, відчувають себе громадянами, а не рабами, хочуть жити, а не існувати. Ми всі вийдемо на Майдан Незалежності о 12.00 у неділю, щоб показати, що нас мільйони, і ігнорувати нас не варто!" - заявили лідери опозиції.

В опозиції також додали, що на сцені Євромайдану у неділю виступатимуть гурти ТНМК, Мотор'ролла, KOZAKsystem, Гайдамаки, Ролекс, а також виконавці Тарас Чубай, Марічка Бурмака та інші.