Сьогодні Євромайдан планують "очистити" від барикад та наметів

У КМДА зареєстровано звернення громадянина Івана Проценка щодо наміру розібрати барикади Євромайдану та звільнити вулиці від наметів, а також кордонів працівників МВС.

Про це активіст написав у своєму блозі, додавши фотографію відповідних документів, повідомляє ТСН.

"Жителі Києва об'єднуються для наведення порядку в столиці. Такого бардака у столиці не було з часів Великої Вітчизняної Війни", - прокоментував свою ініціативу молодий чоловік, який народився в Одесі та переїхав до столиці кілька років тому.

Читайте також: Євромайдан: онлайн-трансляція з центру Києва

"Люди, які збираються на Майдані, не повинні заподіювати незручності і завдавати шкоди оточуючим. Їхнє право на мирний протест ніхто не відбирає. Сцену, намети і будови, які не перебувають на проїжджій частині, ніхто чіпати не буде, але дороги повинні бути звільнені для вільного проїзду транспорту. Запрошую всіх бажаючих жителів столиці взяти участь у добровільному суботнику з наведення порядку в центрі міста. Приходити з закритими обличчями заборонено задля уникнення провокацій. Безпеку заходу забезпечуватимуть співробітники правоохоронних органів. Також буде ТБ-зйомка та зйомка на відеозаписуючі ґаджети усіма бажаючими. Наявність плакатів і допоміжних засобів у вигляді лопат, граблів, сміттєвих кульків, рукавичок вітається", - повідомив Проценко.

На власній сторінці у Facebook Проценко зазначив, що акція є цілком санкціонованою, а допомогу технікою надаватиме зацікавлений доброчинець, назвати якого автор не схотів.

"Мій ранок почався з узгодження питання про проведення заходу в правовій площині. Мені подзвонили з відділу Департаменту соціальної політики міста і уточнили всі нюанси щодо заходу. Жінка сказала, що доповість своєму керівництву і передзвонить. Передзвонила через хвилин 40 і сказала, що захід зареєстровано і проходитиме на всіх законних підставах. Також вона сказала, що будуть повідомлені правоохоронні органи. Через півгодини подзвонили з Головного управління МВС і також уточнили все. Отримавши відповіді на поставлені питання, повідомили про те, що будуть супроводжувати даний захід і забезпечувати охорону правопорядку на ньому. Так що в правовій площині у нас "зелене світло", - зазначив Проценко.