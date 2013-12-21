Мітингувальники закликають українців захистити барикади Євромайдану

У соціальних мережах активно обговорюється інформація про сьогоднішній суботник із очищення Києва від барикад Євромайдану, котрий заплановано на 11 годину ранку, передає ТСН.

На тему: Євромайдан уночі добудував барикади з боку Європейської площі

Тому небайдужих до Євромайдану закликають о 10 годині ранку зібратися на барикадах, щоб протистояти місцевим "титушкам". Мовляв, завтра повинні вийти всі, щоб не змарнувати попередню місячну боротьбу.

Нагадаємо, що активісти Євромайдану звели на Хрещатику металевий паркан.