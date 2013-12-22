Німецький політолог: питання про депортацію з України 200 іноземців вже вирішено

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив німецький політолог, член експертної ради комітета ВР з питань євроінтеграції доцент кафедри політології Національного університету ”Києво-Могилянська академія” Андреас Умланд, передає Українська правда.

«Щойно отримав неофіційну інформацію (або дезінформацію?), що питання про мою депортацію з України, як і 200 інших іноземців - вже вирішено. Може, це не так, але джерело – серйозне», - зазначив Умланд.

За його словами, офіційного підтвердження про це він ще не отримав.

«Сподіваюся, це тільки чутки», - написав він.

Також Умланд припустив, що таке рішення могло базуватися на зверненні народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова.

Нібито, я беру участь у політичній діяльності, але це не так. Я зустрічаюся з українськими політиками з різних таборів, наприклад, в якості офіційного члена Науково-експертної ради Комітету ВР з питань євроінтеграції. Однак не надаю допомоги будь-якій політичній групі активно», - зазначив політолог.

«Для порівняння: я зробив набагато більше критичних зауважень щодо Росії та її влади, аніж щодо української. Але Росія видала мені візу на в`їзд без жодних проблем», - додав він.

Як відомо, на початку грудня Царьов звернувся до МЗС та СБУ з проханням розглянути питання про заборону в`їзду в Україну для низки осіб, які нібито можуть сприяти розгортанню антиурядових демонстрацій.

У документах, авторство яких приписується Царьову, йдеться про те, що ”дестабілізація ситуації в Україні” є спланованою.

У сприянні протестам, які вибухнули в Україні, Царьов підозрює ”зарубіжних політехнологів та фахівців з протестної активності, чия діяльність перетворюється на загрозу національній безпеці”.

У списку фігурували представники Росії, США, Великої Британії, Німеччини та Грузії, у тому числі - екс-президент Михайло Саакашвілі, який на початку грудня відвідав Євромайдан у Києві.