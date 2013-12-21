Янукович візьме участь у Вищій євразійській раді в Москві - МЗС РФ

На початку наступного тижня в Москві пройде Вища євразійська рада, в якій візьмуть участь президенти України, Білорусі і Казахстану.

Про це, як повідомляє ИТАР-ТАСС, сказав заступник міністра закордонних справ РФ статс-секретар Григорій Карасін під час виступу на зустрічі з учасниками науково-освітнього проекту "Діалог в ім'я майбутнього - 2013", організатором якого виступає Фонд підтримки публічної дипломатії імені Горчакова.

За словами Карасіна, МЗС Росії сподівається, що Євразійський економічний союз буде створений на початку 2015 року. Він нагадав, що наразі ведуться переговори, спрямовані на створення до січня 2015 року Євразійського економічного союзу. "Упевнені, що ми цієї мети доб'ємося", - вважає Карасін.

За словами заступника глави МЗС РФ, Москва виступає "за те, аби інтеграційні вітри ніколи не протидіяли один одному". Як відзначив Карасін, вже "декілька років РФ прагне до того, аби укріпити і поглибити євразійську інтеграцію".

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Він повідомив, що на початку наступного тижня в Москві пройде Вища євразійська рада, в якій візьмуть участь президенти України, Білорусі і Казахстану. "На цій зустрічі буде підбито підсумки роботи ради за рік і намічено подальші заходи щодо просування вперед нашого інтеграційного процесу. Це буде дуже важлива зустріч", - сказав Карасін, відзначивши, що на зустріч запрошено президентів інших держав, зокрема, Вірменії і Киргизії.

"Наш курс зводиться до того, аби інтеграційні процеси взаємно доповнювали один одного, жодним чином не суперечили один одному, що часто роблять наші колеги в Брюсселі, кажучи про те, що, скажімо, асоціація тієї чи іншої держави, чи то Вірменія, Грузія і Молдова, з ЄС автоматично означає, що ні в яку іншу інтеграційну організацію це держава вступити не може", - відзначив Карасін.

"Нас змушувала замислюватися і нервувала та практика секретності і таємничості, в якій обговорювалися тексти угод про асоціацію (між Україною і ЄС). Партнерство передбачає транспарентність, відвертість, уникнення ситуацій, які є неприємними сюрпризами для інших сусідів, організацій. Ми цього не робимо самі і висловлюємо свою заклопотаність, коли цим займаються інші", - наголосив Карасін.