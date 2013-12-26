Офіційний курс НБУ на 27 грудня

18:59, 26 грудня 2013
Політика
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

Офіційний курс НБУ на 27 грудня.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 27 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 26 грудня – 799.3000)

100 EUR – 1093.7621 (на 26 грудня – 1093.7621)

10 RUR – 2.4465 (на 26 грудня – 2.4482)

Інші курси валют на 27 грудня. 

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