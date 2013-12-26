Офіційний курс НБУ на 27 грудня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 27 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 26 грудня – 799.3000) 100 EUR – 1093.7621 (на 26 грудня – 1093.7621) 10 RUR – 2.4465 (на 26 грудня – 2.4482) Інші курси валют на 27 грудня.

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