Україна не наполягає на перегляді Угоди про асоціацію - Азаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час телемосту «Українська промисловість: реалії і перспективи».

«Ми не ставимо зараз перед собою завдання перегляду угоди, проте умови її, як би сказати, імплементації, можуть бути покладені в основу наших переговорів (з Європейською комісією)», - відзначив прем'єр.

Азаров підкреслив також, що до підготовки до Угоди про асоціацію необхідно було залучати промислові об'єднання і асоціації, «щоб вони брали участь в підготовці або, можливо, у перегляді цілої низки положень про зону вільної торгівлі».

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«Завдання виходу на високі норми технічного регулювання і стандарти, які діють в Європейському Союзі, і завдання, які ми висунули, - мені хотілося б знати вашу точку зору (промисловців) - наскільки все це реально і прагматично. І, можливо, ми в процесі переговорів з нашими партнерами деякі позиції і переглянемо», - пояснив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що призвело до хвилі протестів в Україні, які тривають досі.

12 грудня перший віце-прем'єр українського уряду Сергій Арбузов після переговорів з Комісаром ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле у Брюсселі заявив, що Україна має політичну волю до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і буде готова підписати документ, коли будуть зняті проблемні питання.

20 грудня під час загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну» перший віце-прем'єр-міністр Арбузов заявив, що Україна продовжує сподіватися на швидке підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Він відзначив, що євроінтеграція є наріжним каменем політики України, як внутрішньої, так і зовнішньої.

«Україна щира на шляху до євроінтеграції... Ніхто не може дорікнути нам, що Президент або влада зробили мало для реалізації програми з євроінтеграції, особливо останніми роками і місяцями. З 11 вимог «списку Фюле» усі виконано або повністю, або частково, прийнято більш як 80 законопроектів», - відзначив перший віце-прем'єр.

За словами Арбузова, на сьогодні готується «дорожня карта» імплементації угоди з ЄС, триває робота над питанням захисту галузей економіки, найуразливішими у разі набрання чинності умовами вільної торгівлі з ЄС.