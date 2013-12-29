У Росії посилюють охорону вокзалів і аеропортів

Про це УНІАН повідомили в МВС Росії.

«У зв`язку з терактом у Волгограді керівництвом МВС ухвалено рішення посилити охорону всіх залізничних вокзалів і аеровокзалів країни», - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, на цих об`єктах буде збільшено кількість особового складу, який буде ретельніше проводити огляд пасажирів.

Також він повідомив, що в результаті теракту у Волгограді загинув один співробітник поліції, троє одержало поранення.

Разом з тим, у Слідчому комітеті Росії заявили, що система безпеки, через яку терористка смертниця не змогла потрапити в зал очікування волгоградського вокзалу, допомогла уникнути більшої кількості жертв у результаті вибуху.

«За наявною інформацією, вибух скоїла терористка-смертниця, яка при підході до рамок металошукача побачила біля нього співробітника поліції, занервувала і привела в дію вибуховий пристрій із уражаючими елементами. Попередня потужність вибухового пристрою не менш як 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті», - йдеться в повідомленні.

Причому, очевидно, жертв могло б бути значно більше, якби не спрацювала так звана загороджувальна система, яка не дала змоги смертниці проникнути через рамки металошукача до залу очікування, де перебувало велике скупчення пасажирів, зокрема через затримку трьох поїздів.

За фактом вибуху слідчими органами Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтями 205 і 222 КК РФ (теракт і незаконний обіг зброї). В результаті вибуху, за попередніми даними, загинуло 14 людей, зокрема співробітник поліції, 27 постраждалих госпіталізовано, зокрема одну дитину 2004 року народження.