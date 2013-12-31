Депутат: Люди не вірять у месію. Вони хочуть змінити систему

Про це в ефірі телеканалу ТВі заявив народний депутат від фракції ВО "Батьківщина" Павло Петренко, пише Gazeta.ua.

Зокрема, політик пояснив, у чому полягає різниця між подіями помаранчевої революції і Євромайданом.

"Зараз люди не вірять у месію, не вірять у віртуального лідера, який прийде і всім допоможе. Люди хочуть змінювати систему", - зазначив Петренко.

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За його словами, українські громадяни розуміють, що в країні не може все вирішувати одна людина.

"Коли в цієї людини неадекватні повноваження, які вона отримала незаконно, через маніпуляції з Конституцією, і ця людина намагається вирішувати долю 45-ти мільйонів українців, в одну ніч прокинувшись і змінивши курс країни, це не сприймається народом", - підкреслив нардеп.

Він наголосив, що українці вийшли на майдани проти корупції, безнадії, проти хамства правоохоронних органів і прокурорських структур.

"Люди хочуть побачити нові правила гри в політичній системі. Якщо політики не втілюють змін, політиків змінюють", – додав Петренко.