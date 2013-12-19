Глави МЗС Польщі та Росії розійшлись в оцінках політичної ситуації в Україні

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, глава російського МЗС розкритикував участь європейських політиків в мітингах за євроінтеграцію України та звинуватив ЄС у спробах змусити українську влади підписати Угоду про асоціацію.

"Ми приймемо та будемо поважати будь-яке рішення України, а з Брюсселя чуємо інші слова: Україну закликають зробити вільний вибір в напрямку підписання Угоди про асоціацію. Але це не вибір - це диктат", - заявив Лавров.

Він також запитав, як би органи влади держав-членів Євросоюзу реагували в ситуації, коли мітингувальники незаконно зайняли та утримували упродовж довго часу урядові приміщення.

Лавров також зауважив, що "не усі" учасники акції протесту на Майдані Незалежності у Києві є мирними та звинуватив частину з них у бажанні загострити політичну ситуацію в Україні.

При цьому Лавров висловив сподівання, що українська влада та опозиція зможуть домовитися без участі "західних візитерів", назвавши "неввічливими" їх візити до Києва без запрошень.

Російський міністр зазначив, що Росія не погрожує санкціями Україні за підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, а лише чесно попереджає про наслідки, а саме - втрату пільгових умов продажу товарів на російському ринку.

Натомість глава польського МЗС позитивно оцінив демонстрації в Україні за європейську інтеграцію, назвавши їх мирними, і сказав, що Польща з радістю сприймає таку проєвропейську активність українців.

"Ми вважаємо - і тут будемо мати іншу точку зору - що більшим натиском, ніж участь в мітингу, є категоричне застосування митних правил, котрі призводять до економічних втрат", - сказав Сікорський, коментуючи слова Лаврова про участь європейських політиків у мітингах за євроінтеграцію України.

Сікорський також назвав "різницею у філософії" підхід Росії та Євросоюзу до України.

"Польща, як частина Євросоюзу, та ширше за західні країни була готова підтримувати реформи в Україні (...) Натомість Росія підтримала українську економіку у такому вигляді, в якому вона є", - сказав міністр.

Він назвав останні українсько-російські домовленості у Москві 17 грудня щодо зниження ціни на газ для України та надання їй кредиту "відважним інвестиційним рішенням" росіян.

Водночас міністри зійшлись на думці, що в Україні діє легітимно обрана влада, яка має суверенне право вирішувати з ким інтегруватися державі: із Заходом чи з Росією.