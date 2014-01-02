Партія регіонів засуджує ВО «Свобода» за культ вождя - заява

Про це йдеться в заяві Партії регіонів, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

«Під виглядом європейського майбутнього українські націоналісти тягнуть в нашу країну примари й кошмари минулого. Походи з факелами, культ вождя, штурмові загони, руйнування пам`яток, погроми державних і громадських установ, самосуди на вулицях - все це вже було в історії Європи в 20-30-ті роки минулого століття», - підкреслюється в заяві.

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А також висловлюється сподівання, що «міжнародне співтовариство буде не байдужим до спроб представників окремих політичних сил відродити фашизм в Україні».

Партія регіонів також звертається до органів державної влади з вимогою дати відповідну оцінку підбурювальним і провокативним діям радикальних націоналістів.

«Партія регіонів завжди виступала за рівність людей за мовою, за релігійними переконаннями, за національною ознакою, оскільки в цьому різноманітті - майбутнє і багатство єдиної України», - викладено в заяві.