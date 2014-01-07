З піратського полону звільнено українця - капітана судна MT Althea

Він перебуває в аеропорту міста Лагос і найближчим часом має відбути на батьківщину, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України з посиланням на Посольство України в Нігерії.

Стан здоров’я звільненого з полону громадянина України задовільний.

Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Нігерії та Департаменту консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2013 року біля берегів Нігерії пірати здійснили напад на нафтоносний танкер MT Althea (належить грецькій компанії Medtankers, прапор Маршаллових островів), на борту якого перебували 18 членів екіпажу, з яких 17 українців та один грек. Пірати розбили комунікаційне обладнання, забрали в команди мобільні телефони та особисте майно, взяли в заручники капітана судна (громадянин України) та інженера (громадянин Греції) і на катері зникли в напрямку узбережжя Нігерії.