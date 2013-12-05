За перевищення повноважень проти "Беркута" порушили 3 кримінальні справи

Стосовно працівників «Беркуту» порушено 3 кримінальні справи за перевищення повноважень під час розгону Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора України Юрій Ударцов на засіданні Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Він зазначив, що на сьогоднішній день органами внутрішніх справ України до єдиного обліку внесено 637 заяв та повідомлень про події, що пов'язані з проведенням мітингів та інших акцій, які відбулись в Києві.

За його словами, органами внутрішніх справ міста здійснюється досудове розслідування у 24 кримінальних провадженнях.

Слідчими прокуратури Києва відкрито 10 кримінальних проваджень, додав він.

Ударцов наголосив, що є постраждалі з обох сторін. Він зазначив, що до медичних установ звернулися 242 особи, з них 73 працівники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ, з яких 48 госпіталізовані.

Він додав, що також на стаціонарне лікування направлено 62 цивільні особи, серед яких 4 журналістів. Госпіталізовані 4 людини.

Він повідомив, що постраждав 1 народний депутат, якого не госпіталізовували, та 5 іноземних громадян, які відмовилися від госпіталізації.

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Прокурор Києва Микола Безкишкий зазначив, що організація акцій є “не дуже досконала, процес не контрольований». Він наголосив на необхідності звільнення державних установ, заявивши, що це не є європейськими методами, а це є кримінальний злочин.

Органи внутрішніх справ відкрили вже 64 кримінальних провадження щодо правопорушень під час акцій протесту в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров.

"У період з 24 листопада по 3 грудня органами внутрішніх справ відкрито 64 кримінальних виробництва щодо подій під час акцій протесту, які занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - сказав Татаров.

Також він повідомив, що у столичних лікарнях перебувають 412 громадян, які отримали травми під час зіткнень у центрі столиці, більше 220 з них - співробітники правоохоронних органів.