Грецьке президентство в ЄС буде успішним - Баррозу

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Баррозу заявив на офіційній церемонії з нагоди початку грецького президентства в ЄС, яка відбувається в Афінах.

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"Грецьке президентство, звичайно, гарно підготовлене і я бачу справжню відданість з боку грецької влади зробити це головування успішним для Греції і для Європи. Не забуваймо, що ще якийсь час тому люди спекулювали на темі грецького виходу з єврозони, на темі розвалу євро і розвалу ЄС", - сказав голова Єврокомісії.

"Але вже сам факт того, що ми тут, в Афінах, сьогодні відзначаємо початок грецького головування, як країни - повноцінного члена ЄС і повноцінного члена єврозони - це чітка ознака того, що ті передбачення були хибними. Ми на правильному шляху і цього року Греція вийде з рецессії", - додав Баррозу.

Греція вже вп'яте головує в Євросоюзі. Її пріоритетами під час шестимісячного головування будуть економічне зростання, створення нових робочих місць, подальша інтеграція ЄС та країн єврозони, міграція та прикордонний контроль, а також морська політика ЄС.

Раніше чільний грецький дипломат заявив УНІАН, що хоча Греція офіційно не декларує серед пріоритетів свого президентства "Східне партнерство" і Україну, однак в разі якщо Київ вирішить підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, Афіни посприяють тому, аби Угоду було підписано прискореними темпами.