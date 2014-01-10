Україна може отримати в Росії $6 млрд на розвиток атомної енергетики

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку.

За словами урядового уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією Валерія Мунтіяна, такі домовленості були досягнуті в ході засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Комісія дала доручення урядам двох країн вжити невідкладних заходів, які будуть сприяти зростанню обсягів інвестицій в 2014 році. І одна з основних галузей - ядерна енергетика. Зокрема, пропонується продовжити заходи з організації в Україні виробництва ядерного палива для реакторів ВВР-1000, також підготувати пропозиції щодо спорудження 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС», - розповів Валерій Мунтіян.

Досягнуті в Москві домовленості надають Україні можливість (у разі необхідності) отримати кредити на суму близько 6 млрд. дол. США від російських комерційних банків.

Урядовий уповноважений нагадав, що в ході засідання Комісії були прийняті рішення щодо галузевого співробітництва та відновлення коопераційних зв'язків. Це дає можливість залучити інвестиції та здійснювати співфінансування вже узгоджених спільних проектів, в тому числі і в такій пріоритетній базовій галузі, якою для України є енергетика в цілому. Мова йде про такі проекти, як будівництво Канівської ГАЕС, розширення Каховської ГЕС, завершення будівництва другої черги Дністровської ГАЕС, будівництво підприємств на основі Новокостянтинівського родовища уранових руд, Ташлицької ГАЕС та в цілому енергетичного комплексу Південно-Української АЕС, заводу з виробництва ядерного палива за російськими технологіями.

«Україна використовує саме російські технології, тому що це хороші технічні характеристики, це технології 4-го покоління, дуже високий поріг безпеки, вони максимально сумісні з технологіями, що застосовуються в Україні, оскільки мають спільні витоки - радянські розробки в атомній енергетиці», - пояснив Валерій Мунтіян.

Важливо те, що разом з переговорами про розвиток атомної енергетики в Україні, було підписано Міжурядову Угоду про обмін інформацією у сфері ядерної та радіаційної безпеки та оперативне оповіщення про ядерну аварію, акцентував увагу Урядовий уповноважений.

«Такий комплексний підхід до реалізації завдань (які торкаються і виробництва, і питань безпеки), дає впевненість, що у нас буде налагоджено ефективну співпрацю в галузі атомної енергетики, а це дуже важливо для України, оскільки близько 50% електроенергії в нашій країні виробляється на ядерних електростанціях», - зазначив Урядовий уповноважений.

Реалізація заходів, намічених у рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, сприятиме посиленню енергетичної безпеки нашої держави, що є одним з найважливіших аспектів діяльності нашого Уряду, підсумував Валерій Мунтіян.