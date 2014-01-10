Вибори мера Одеси можуть відбутися 30 березня

Авторами проекту постанови є народні депутати України Давид Жванія (позафракційний) та Руслан Князевич (фракція “Батьківщина”).

На даний час текст проекту постанови на офіційному сайті ВР не доступний для прочитання.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2013 року Олексій Костусєв склав з себе повноваження міського голови. Він став мером Одеси в 2010 році.

Одеська міська рада 4 листопада прийняла відставку Костусєва.