У центрі Києва активісти з захисту прав сексменшин провели флеш-моб

Водночас деякі учасники акції намагалися пройти до барикад Євромайдану на розі Хрещатика та вулиці Богдана Хмельницького, однак охоронці заблокували їм входи на Хрещатик і до наметового містечка.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня на прес-конференції в УНІАН ініціативна група із захисту прав сексуальних меншин в Україні заявила, що пройде пішою ходою від Бессарабської площі до Майдану Незалежності, щоб приєднатися до мирного протесту громадян України за вступ до ЄС.

«Ми маємо намір приєднатися до мирного протесту громадян, який зараз відбувається на Майдані. Тому 11 січня о 12.00 почнеться наша хода від Бессарабської площі до наметового містечка, де ми також встановимо свій намет і приєднаємося до протестів, оскільки ми хочемо жити в толерантному європейському суспільстві, де кожен має право на самовираження»,- сказала активіст Ініціативної групи із захисту прав сексуальних меншин в Україні Марго.

За її словами, про бажання взяти участь в акції заявили 50 учасників.

Водночас вона зазначила, що учасники акції побоюються проявів нетолерантності.

Координатор Ініціативної групи із захисту прав сексуальних меншин в Україні Софія Гукова зазначила, що група не є офіційно зареєстрованою громадською організацією.

При цьому учасники прес-конференції спростували закиди, що їхня акція є провокацією проти Євромайдану.

Того ж дня активісти Євромайдану висловили переконання, що метою запланованої пішої ходи представників секс-меншин єдискредитація Євромайдану.