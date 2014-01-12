Кличко: наступним етапом боротьби Майдану стане Всеукраїнський страйк

Про це політик заявив, виступаючи на Народному Віче на Майдані у неділю.

«Зараз ми організовуємо Всеукраїнський страйк. Спочатку попереджувальний - короткостроковий. Якщо влада нас не почує - він триватиме набагато більше. Це непроста кропітка робота. Але ми її зробимо. І влада боїться цього», - сказав Кличко.

Він зазначив, що влада вдається до провокацій і запускає дезінформацію з нереальними датами про початок страйку та залякує людей на місцях.

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Лідер ”УДАРу” наголосив, що про дату страйку буде повідомлено найближчим часом, коли завершиться підготовча робота.

Кличко підкреслив, що кожен день на Майдані – це крок до перемоги.

«Можновладці сьогодні роблять все, щоби розколоти країну. Вони роблять все, щоби розколоти Майдан. Роблять все, щоб люди не об`єдналися. І коли ми сьогодні стоїмо тут, вони дуже нервують і хвилюються. Вони не очікували, що Україна повстане», - сказав політик.

Він закликав всіх мітингувальників поширювати правду про Майдан, оскільки влада «через підконтрольні кишенькові ЗМІ розповсюджує багато брехливої інформації і неправдивих чуток».

«Люди довіряють друзям і знайомим. Спілкуєтесь зі своїми сусідами, родичами, знайомими. Розповідайте правду про Майдан, за що ми стоїмо. Ми повинні зробити так, щоби до нас доєдналися всі українці, кому не байдуже наше майбутнє», - наголосив лідер ”УДАРу”.

Віталій Кличко підкреслив, що змінити країну можна буде тільки після зміни влади. Саме тому ”УДАР” вимагає проведення дострокових виборів президента і парламенту.

«Ми будемо боротись, і в цій боротьбі ми переможемо!», - наголосив Кличко.