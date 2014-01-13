Азаров вимагає стовідсотково провести медогляди школярів до 10 квітня

Як повідомив Департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідне доручення глава уряду дав після заслуховування на оперативній нараді інформації Міністерства охорони здоров’я про те, що наразі перевірено стан здоров’я у 96,5% школярів.

«Всі діти повинні пройти медичні огляди. Тут не повинно бути вибірковості. – наголосив прем’єр-міністр. - Це не просто робота медиків. Це здоров’я дітей. І треба допомогти батькам, особливо з сімей, які перебувають в тих чи інших складних життєвих обставинах».

Азаров наголосив, що медогляди повинні виявляти захворювання на ранніх стадіях, тоді, коли симптоми недуг можуть помітити лише фахівці.

Глава уряду додав, що рання діагностика допомагає зберегти здоров’я дітей. Саме тому урядом минулого року, після тривалого обговорення, було прийнято рішення повернути проведення обов’язкових медичних оглядів школярів як в медичних закладах, так і в школах. Для цього створені медико-педагогічні комісії, які за згодою батьків перевіряють здоров’я дітей, виїжджаючи безпосередньо у навчальні заклади.

За інформацією МОЗ, профілактичні заходи дають досить серйозні результати. Зокрема, завдяки виявленню на ранніх стадіях та вчасному лікуванню вдалося загалом в середньому на 15 відсотків знизити рівень захворюваності у школярів органів зору та слуху, опорно-рухового апарату.