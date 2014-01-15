Свободівець звинуватив Гриценка в "тролінгу" опозиції

Про це в ефірі TBi заявив народний депутат від фракції ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, пише Gazeta.ua.

"На Майдані і в тих подіях, які відбувалися і відбуваються, роль Анатолія Гриценка була виключно в тому, що він в інтернеті (і не тільки в інтернеті) постійно займався тролінгом опозиції. Ця ситуація мала рано чи пізно дійти до межі, і, власне, вона дійшла. На жаль. Дуже неприємно, коли виникають подібні ситуації. Якщо Анатолієві Гриценку щось не подобається — не подобається, як Майдан організовується, — то він мав би власним прикладом показати, як це треба робити", — сказав "свободівець".

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Нагадаємо, сьогодні Анатолій Гриценко вийшов із фракції ВО "Батьківщина", проте мандат складати відмовляється.