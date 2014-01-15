На Євромайдані у неділю проведуть музичний телеміст Київ-Варшава

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними організаторів, польські музиканти виступатимуть на Майдані Незалежності у Києві, а українські - в одному з нічних клубів Варшави.

Телеміст, що пройде під гаслом "Польща - за вільну Україну", у прямому ефірі транслюватимуть польський телеканал TV Republika та український ЕспресоTV.

Головний редактор польського телеканалу Броніслав Вільдштейн заявив, що Польща зобов'язана підтримати акції українців за євроінтеграцію, оскільки раніше поляки пройшли цей шлях.

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"Нам усім загрожують імперські прагнення Москви. Без України не буде російської імперії. Боротьба за незалежність України є боротьбою за нашу безпеку", - сказав Вільдштейн, якого цитує телеканал.

За даними TV Republika, на Майдані Незалежності в Києві виступатимуть Кася Ковальська, Павел Кукіз, Maleo Reggae Rockers, KGBand, а у варшавському клубі Hybrydy - українські та польсько-українські гурти, серед яких Dagadana та Enej.

Як сказав Вільдштейн, польські виконавці погодилися виступати безкоштовно, і наголосив, що його тішить той факт, що для них духовні цінності виявилися важливішими за гроші.

Як повідомляє TV Republika, Кукіз планує співати в Києві українською мовою, а у Варшаві плануються дискусії на тему подій в Україні.