У Раду прийшли Арбузов і Колобов
11:04, 16 січня 2014Політика
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На засідання Верховної Ради України прибув перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов
Також прибули міністр фінансів Юрій Колобов, перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта, і голова бюджетного комітету ВР Євген Геллер.
Як передає кореспондент УНІАН, чиновники зайняли місця в урядовій ложі.
Тим часом депутати від опозиції блокують трибуну парламенту і кабінет спікера.
Нагадаємо, сьогодні у порядку денному ВР стоїть єдине питання - розгляд проекту бюджету-2014.
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