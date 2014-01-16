У Раду прийшли Арбузов і Колобов

Також прибули міністр фінансів Юрій Колобов, перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта, і голова бюджетного комітету ВР Євген Геллер.

Як передає кореспондент УНІАН, чиновники зайняли місця в урядовій ложі.

Тим часом депутати від опозиції блокують трибуну парламенту і кабінет спікера.

Нагадаємо, сьогодні у порядку денному ВР стоїть єдине питання - розгляд проекту бюджету-2014.