Забзалюка виключили з фракції "Батьківщина"

Рішення про виключення Забзалюка було ухвалене на сьогоднішньому засіданні фракції, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2013 року голова Верховної Ради Володимир Рибак поінформував, що до ВР надійшла заява Забзалюка про складення депутатських повноважень.

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Напередодні ряд ЗМІ поширили заяву Забзалюка про те, що він складає з себе депутатські повноваження через незгоду з підходами до розв’язання ситуації, що склалася в країні.