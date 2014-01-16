Забзалюка виключили з фракції "Батьківщина"
13:27, 16 січня 2014Політика
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Народний депутат Роман Забзалюк виключений зі складу фракції "Батьківщина"
Забзалюка виключили з фракції
Рішення про виключення Забзалюка було ухвалене на сьогоднішньому засіданні фракції, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.
Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2013 року голова Верховної Ради Володимир Рибак поінформував, що до ВР надійшла заява Забзалюка про складення депутатських повноважень.
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Напередодні ряд ЗМІ поширили заяву Забзалюка про те, що він складає з себе депутатські повноваження через незгоду з підходами до розв’язання ситуації, що склалася в країні.
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