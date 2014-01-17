Регіонал: Країна подобається мені все більше і більше (відео)
Депутат ПР Олег Царьов задоволений вчорашнім прийняттям групи законів, що обмежують права та свободи громадян України
Про це він сказав в ефірі Громадського телебачення.
"Країна мені подобається більше і більше... Я вважаю, що це йде на користь країні", - сказав депутат, відповідаючи на питання журналіста.
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Нагадаємо, вчора більшість у Верховній Раді ухвалила низку законів без обговорення і без участі депутатів від опозиції, голосами членів фракцій Партії регіонів, КПУ, а також деяких позафракційних. За частину цих законів голосували відразу за основу і в цілому, і без електронної системи - підняттям рук.
Прийняті закони мають переважно заборонний характер або спрямовані на посилення контролю за різними сферами суспільного життя.