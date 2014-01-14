Гриценко має скласти мандат - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, коментуючи заяву Гриценка про вихід із фракції «Батьківщина».

Він зазначив, що амбіції деяких людей «дуже шкодять командній боротьбі». Яценюк нагадав, що «була присяга, яка давалася на Біблії і ми очікуємо відповідно до присяги, яка підписана, наступного кроку, а саме складення мандата депутата Верховної Ради України».

На тему: Гриценко заявив про вихід з фракції "Батьківщини"

На уточнююче запитання журналістів, що виходить фракція просто «затролила Гриценка за те, що його позиція не завжди співпадала з позицією керівництва фракції, Яценюк нічого не відповів, зазначивши лише, що він уже все з цього приводу сказав.

Довідка УНІАН. 13 січня на своїй сторінці у Facebook Гриценко написав, що людей на Майдані Незалежності стає все менше.

"Половина наметів за межами барикад, що на Хрещатику, пустують вже кілька тижнів поспіль. Я їх давно пропонував згорнути, але Рада Майдану ніяк не прийме рішення. Помітно, що люди стомилися, хоча налаштовані досить рішуче", - написав він.

Також Гриценко висловив сумнів, що лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк, як обіцяв, 22 січня піде до Президента.

Пізніше на сторінці «Батьківщини» у Facebook з’явилося повідомлення про те, що народні депутати від «Батьківщини» відмовилися проводити засідання фракції у присутності Гриценка і зажадали, аби він залишив засідання. «Проти цього рішення не висловився жоден депутат. Присутні обурилися критичними висловлюваннями Гриценка на адресу Майдану та нарікали на його стійку нездатність до командної роботи та участь в інформаційних війнах проти власної фракції», - сказано у повідомленні.

Сьогодні, 14 січня, Гриценко заявив про вихід з фракції «Батьківщина».